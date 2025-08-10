Русский защитник рад уходу из «Вашингтона», в НХЛ сделали заявление. Хоккейные итоги дня

«Им придётся выгнать меня из лиги, чтобы я закончил. Я буду играть до тех пор, пока могу. Когда я услышал, как один из моих тренеров сказал: “У нас так мало времени, чтобы играть в эту игру и получать от этого удовольствие, и мы называем это работой, но это не то же самое, что зарабатывать на жизнь игрой”, я запомнил эти слова. Чем дольше ты играешь, тем ближе ты к финишу. Ты как будто хочешь держаться за это как можно дольше. Я всегда так думал, и сегодня я так же мыслю. Я хочу играть как можно дольше», — приводит слова Маршана RG.