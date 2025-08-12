Ричмонд
Юниорская сборная Финляндии обыграла сверстников из Чехии на Кубке Глинки/Гретцки

В чешском Брно завершился очередной матч международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубка Глинки/Гретцки.

В чешском Брно завершился очередной матч международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубка Глинки/Гретцки. Во встрече группы A Сборная Финляндии U18 победила Чехию U18 со счётом 4:1.

Дублем отметился нападающий финской сборной Лука Аркко. Ещё по голу в составе победителей забили Оскар Хемминг и Оливер Суванто. Единственную шайбу в составе сборной Чехии забросил Петр Томек.

Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.