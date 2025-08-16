Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Фетисов: Уехавшие спортсмены нам не нужны, мы и так перестали себя уважать

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный победитель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов отметил, что считает недопустимым участие российских спортсменов в международных турнирах без флага и гимна, а также выступил против снисходительного отношения к атлетам, сменившим гражданство.

Источник: РИА "Новости"

«Мы уже совсем перестали себя уважать: выступаем без флага и гимна, на награждение выходим в какой-то черной форме. Не знаю, как другим, но мне все это противно. А те, кто решил уехать и всех обманул, — давайте еще сделаем их национальными героями. Зачем нам нужны уехавшие спортсмены? Не знаю, каким будет решение тех, кто за это отвечает, но мне это точно не нравится», — сказал Фетисов в интервью РИА Новости.

В 2022 году в связи с проведением СВО российские спортсмены оказались отстранены от большинства международных соревнований. Часть атлетов решила сменить спортивное гражданство, чтобы сохранить возможность выступать на мировой арене. Позднее многие международные федерации ослабили ограничения и начали разрешать россиянам участие в нейтральном статусе.