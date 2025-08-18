Ричмонд
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Алексей Терещенко: «В минском “Динамо” изменилось отношение к иностранцам. Раньше над ними тряслись, позволяли делать все подряд. Теперь такого нет, Квартальнов работает по-другому»

«Сейчас отношение к иностранцам в “Динамо” изменилось. И это пошло клубу только на пользу. Раньше над ними тряслись и позволяли делать все подряд. Теперь такого нет.

Источник: Спортс"

Квартальнов работает по-другому. Он не ставит в состав тех, кто не готов выкладываться на сто процентов. И это правильный подход«, — сказал трехкратный чемпион мира, бывший нападающий минского “Динамо” Алексей Терещенко.