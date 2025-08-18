Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Паливко о «Металлурге»: «У нас очень дружный коллектив. Много ребят, которые могут в раздевалке что-то сказать, пошутить. Лавка всегда “живая”

— Потенциал «Магнитки» на предстоящий сезон какой?

Источник: Спортс"

— Не хочется раньше времени загадывать, хочется как-то от игры к игре улучшать командные действие. Пока все хорошо.

Последние две встречи неплохо мы провели, нужно дальше не расслабляться, сконцентрировано работать. Сезон будет длинный, поэтому самое главное продолжать, повторюсь, сконцентрировано на своей цели работать.

— Скажи, кто раздевалку «заводит»?

— Да у нас много хватает ребят, которые могут и в раздевалке что-то сказать, и пошутить. Тут, безусловно, и Егор Яковлев, наш капитан, лидер команды, и ребята-ассистенты. Лавка всегда «живая». Считаю, что у нас очень дружный коллектив, — сказал защитник «Металлурга» Данила Паливко.