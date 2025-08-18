«СКА не прекращает попыток заполучить Голдобина, которого с драфта отказов должен забрать “Барыс”. Зислис о будущем форварда “Спартака”

Подробностей не знаю, но мне крайне интересно, чем разрешится эта ситуация.
В данной связи в скорейший отъезд нападающего в Северную Америку пока совершенно не верю«, — написал журналист “Спорт-Экспресса” в телеграм-канале.
«СКА не прекращает попыток заполучить Николая Голдобина, которого с драфта отказов должен забрать “Барыс”.
Подробностей не знаю, но мне крайне интересно, чем разрешится эта ситуация.
В данной связи в скорейший отъезд нападающего в Северную Америку пока совершенно не верю«, — написал журналист “Спорт-Экспресса” в телеграм-канале.