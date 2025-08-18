Михайлов о Голдобине: «На каком-то этапе своей карьеры он чувствует свою силу и высказывает требования. Команды или выполняют их — или прощаются»

— Николай Голдобин, вечно молодой и вечно талантливый форвард, на прошедшей неделе был выставлен за дверь в «Спартаке». По сути, повторяется сценарий развития его карьеры в ЦСКА. Удивлены?
— На мой взгляд, это не самая интересная тема. И в отношении ЦСКА — это уже далекая история.
В общих чертах скажу так — Голдобин на каком-то этапе своей карьеры чувствует свою силу и высказывает свои требования. Команды или выполняют их — или прощаются. Вот и все.
— Теряем очередной талант?
— Все должны понимать, что карьера профессионального хоккеиста — очень короткая. Не успеваешь оглянуться — и уже пора вешать коньки на гвоздь. Поэтому каждый год карьеры нужно ценить — и выкладываться на пределе. К сожалению, не у всех это получается, — сказал двукратный олимпийский чемпион.