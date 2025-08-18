Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Михайлов о Голдобине: «На каком-то этапе своей карьеры он чувствует свою силу и высказывает требования. Команды или выполняют их — или прощаются»

Ранее «Спартак» поместил 29-летнего нападающего в список отказов.

Источник: Спортс"

— Николай Голдобин, вечно молодой и вечно талантливый форвард, на прошедшей неделе был выставлен за дверь в «Спартаке». По сути, повторяется сценарий развития его карьеры в ЦСКА. Удивлены?

— На мой взгляд, это не самая интересная тема. И в отношении ЦСКА — это уже далекая история.

В общих чертах скажу так — Голдобин на каком-то этапе своей карьеры чувствует свою силу и высказывает свои требования. Команды или выполняют их — или прощаются. Вот и все.

— Теряем очередной талант?

— Все должны понимать, что карьера профессионального хоккеиста — очень короткая. Не успеваешь оглянуться — и уже пора вешать коньки на гвоздь. Поэтому каждый год карьеры нужно ценить — и выкладываться на пределе. К сожалению, не у всех это получается, — сказал двукратный олимпийский чемпион.