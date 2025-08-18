Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Михайловский о Викторе Тихонове: «С телефонами он боролся еще с советских времен. В 2000-е годы запрещал мобильники — как они распространились, так и запретил»

Вратарь рассказал о последнем сезоне Тихонова в роли главного тренера ЦСКА (2003/04).

— Максим Михайлович, каким тренером Тихонов был в последнем сезоне?

— Не думаю, что он как-то особенно изменился с возрастом. Виктор Васильевич по-прежнему оставался максимально требовательным. Конечно, возраст чувствовался, но скорее для тех, кто его давно знал. Все же я с ним с 1988 года, и я видел изменения, но остальные это ощущали вряд ли.

— В чем проявился возраст?

— Все просто — забывчивость. Он мог сказать что-то и забыть. Впрочем для него это не было проблемой, поскольку он все и всегда записывал. Тихонов постоянно вел дневники, и когда было необходимо, поднимал свои «мемуары». Поэтому всегда знал — что, где, когда и кому нужно сделать. Мне кажется, он записями не расставался.

— Хоккеисты жили на базе, как и в советские времена?

— В плане сборов особо ничего не изменилось. Они как и раньше проходили в Архангельском. Разве что мы чуть меньше времени проводили на базе, но не очень. В остальном все точно так же — требовательно и жестко. Дисциплина превыше всего.

— Как это проявлялось?

— Например, Тихонов боролся с телефонами. Он постоянно с ними боролся, еще с советских времен. Тогда это был обычный телефон, который на базе один на всех, и звонить можно только в определенное время. В 2000-е годы Тихонов запрещал мобильные телефоны.

Как только они распространились, так и запретил. Если в раздевалке замечал телефон, это был штраф, — рассказал бывший вратарь ЦСКА.