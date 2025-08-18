Ричмонд
Михайлов о молодых игроках: «Иногда читаю, что они могут прогрессировать только через игры. Опасное заблуждение! Это понимает любой профессиональный человек хоккея»

— Как относитесь к тому, что с каждым годом предсезонки сжимаются — и теперь составляют лишь три недели?

— Времена меняются, мы в СССР готовились к сезону два месяца, с очень высокими нагрузками, теперь все по максимуму сокращено. Тем не менее современных хоккеистов хватает на сотню матчей в сезоне, у них не очень высокий травматизм. Да, хотелось бы более высоких результатов, но будем надеяться, что нас вернут на мировую арену, и эти результаты вернутся.

Поэтому надо не ворчать, а принять нынешние правила подготовки и игры. Единственная оговорка — по молодежи.

— Какая?

— Именно для молодых хоккеистов очень важен правильный тренировочный процесс. Иногда читаю в прессе, что молодые могут учиться и прогрессировать только через игры. Но это опасное заблуждение!

— Почему?

— Прогресс молодых хоккеистов идет только через тренировки плюс игры. Одно дополняет другое — и это понимает любой профессиональный человек хоккея, — сказал двукратный олимпийский чемпион и член наблюдательного совета ЦСКА.