Михайлов о молодых игроках: «Иногда читаю, что они могут прогрессировать только через игры. Опасное заблуждение! Это понимает любой профессиональный человек хоккея»

— Времена меняются, мы в СССР готовились к сезону два месяца, с очень высокими нагрузками, теперь все по максимуму сокращено. Тем не менее современных хоккеистов хватает на сотню матчей в сезоне, у них не очень высокий травматизм. Да, хотелось бы более высоких результатов, но будем надеяться, что нас вернут на мировую арену, и эти результаты вернутся.