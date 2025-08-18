Вратарь «Эдмонтона» Скиннер о поражениях в финалах Кубка Стэнли: «Проходить через это второй раз — опустошительно. Но прошлый опыт помогает быстрее пережить неудачу»

"Когда проходишь через это впервые, то все лето переживаешь. Потом приходит понимание, что получилось хорошо, а что нет.
Проходить через это во второй раз — опустошительно. Но в то же время прошлый опыт помогает быстрее пережить неудачу. В любом случае нужно возвращаться к тренировкам и начинать все сначала. Сейчас мы знаем все о коротком межсезонье, понимаем, как лучше готовиться.
Имея в виду этот опыт, сейчас я вернулся на лед позже, чем год назад. Возможно, прошлым летом это произошло слишком быстро. Перед началом следующего сезона я хочу быть максимально свежим и сильным«, — сказал вратарь “Ойлерс”.