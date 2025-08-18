Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Фетисов об Арктике: «Лед тает в 4 раза быстрее, чем кто-то считал ранее. Мы готовы складывать пазлы в голубя мира. Нужны огромные средства и умы — у нас в России они есть»

"Арктика сейчас — самый быстро меняющийся регион планеты, и он изменяется, к сожалению, в негативном аспекте. Ведь лед тает в четыре раза быстрее, чем кто-то считал ранее.

И о проблемах, которые принесут такие резкие изменения, можно лишь предполагать. Наши ученые и общественники обладают колоссальным опытом и готовы работать в Арктическом совете.

Есть много позитива, и мы готовы взаимодействовать и складывать все эти пазлы в своеобразного голубя мира. Но для этого нужны огромные средства и умы. У нас в России такие умы есть и есть понимание того, как и что надо делать. Потому что эти изменения коснутся не только этого региона, но и всего мира", — сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы.

Отметим, что Фетисов является первым заместителем председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, а также председателем Всероссийского общества охраны природы (ВООП).