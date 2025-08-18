Фетисов об Арктике: «Лед тает в 4 раза быстрее, чем кто-то считал ранее. Мы готовы складывать пазлы в голубя мира. Нужны огромные средства и умы — у нас в России они есть»

Есть много позитива, и мы готовы взаимодействовать и складывать все эти пазлы в своеобразного голубя мира. Но для этого нужны огромные средства и умы. У нас в России такие умы есть и есть понимание того, как и что надо делать. Потому что эти изменения коснутся не только этого региона, но и всего мира", — сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы.