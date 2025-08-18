Заварухин о 3:2 с «Салаватом»: «Понравилась жажда у ребят, желание и неплохое движение. Довольно много брака было, оценки давать рано — это летний хоккей»

Сегодня мне понравилась жажда у ребят, желание и неплохое движение. Понятно, что «Салават Юлаев» играл дома, болельщики гнали их вперед. Молодые ребята играли очень эмоционально, доказывали свое место в составе — это было заметно. Очень сильное желание у Уфы было.