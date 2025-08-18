Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Заварухин о 3:2 с «Салаватом»: «Понравилась жажда у ребят, желание и неплохое движение. Довольно много брака было, оценки давать рано — это летний хоккей»

— Наверное, рано давать какие-то оценки — это летний хоккей. Довольно много было брака. Понимали, что ребята на эмоциях, под нагрузкой. Кто-то тяжелее ее переносит, кто-то с нами меньше тренировался. Сегодня дали шанс молодым ребятам.

Источник: Спортс"

— Распределили ли вы обязанности в братском тренерском тандеме?

— В нашем тренерским штабе уже ясно, кто чем занимается: Алексей Борисович работает над игрой в большинстве, Александр Львович Гольц — атакой, Олег Олегович Ореховский — обороной и игрой в меньшинстве.

— Почему Блэкер, Мэйсек и Шаров остались в Екатеринбурге?

— У всех разные причины. У кого-то недомогание, у кого-то микротравмы. А так, они должны были ехать с нами и играть завтрашнюю игру.

— Кто понравился по сегодняшнему матчу?

— Кизимов, наверное, понравился. Это я в кавычках сейчас говорю: отдал передачу в свои ворота на 2:2, когда соперник сравнял (улыбается).

Сегодня мне понравилась жажда у ребят, желание и неплохое движение. Понятно, что «Салават Юлаев» играл дома, болельщики гнали их вперед. Молодые ребята играли очень эмоционально, доказывали свое место в составе — это было заметно. Очень сильное желание у Уфы было.

— Стоит ли ждать завтра оптимальные сочетания?

— По плану постараемся сыграть практически боевым составом без трех наших игроков.

— Буше и Да Коста готовы?

— Наверное, завтра увидите, готовы они или нет. Рид Буше попозже прилетел, он будет набирать форму через игры, — сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.