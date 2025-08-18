Заварухин о 3:2 с «Салаватом»: «Понравилась жажда у ребят, желание и неплохое движение. Довольно много брака было, оценки давать рано — это летний хоккей»

— Распределили ли вы обязанности в братском тренерском тандеме?
— В нашем тренерским штабе уже ясно, кто чем занимается: Алексей Борисович работает над игрой в большинстве, Александр Львович Гольц — атакой, Олег Олегович Ореховский — обороной и игрой в меньшинстве.
— Почему Блэкер, Мэйсек и Шаров остались в Екатеринбурге?
— У всех разные причины. У кого-то недомогание, у кого-то микротравмы. А так, они должны были ехать с нами и играть завтрашнюю игру.
— Кто понравился по сегодняшнему матчу?
— Кизимов, наверное, понравился. Это я в кавычках сейчас говорю: отдал передачу в свои ворота на 2:2, когда соперник сравнял (улыбается).
Сегодня мне понравилась жажда у ребят, желание и неплохое движение. Понятно, что «Салават Юлаев» играл дома, болельщики гнали их вперед. Молодые ребята играли очень эмоционально, доказывали свое место в составе — это было заметно. Очень сильное желание у Уфы было.
— Стоит ли ждать завтра оптимальные сочетания?
— По плану постараемся сыграть практически боевым составом без трех наших игроков.
— Буше и Да Коста готовы?
— Наверное, завтра увидите, готовы они или нет. Рид Буше попозже прилетел, он будет набирать форму через игры, — сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.