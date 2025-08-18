Мак Холлоуэлл: «Локомотив» — клуб с большими традициям, меня отлично приняли. Много возрастных игроков, есть те, на кого я смотрел в НХЛ. Ярославль очень понравился"

«Локомотив» — клуб с большими традициями, поэтому даже товарищеская игра важна. Мы продолжим нашу работу, будем двигаться вперед.
Моя игра? Я двусторонний защитник. Могу помочь в атаке, выйти на большинстве. Я ответственно подхожу к игре в обороне. Главное — сыграть надежно у своих ворот.
В команде меня приняли отлично, она практически не изменилась с прошлого сезона. Много возрастных игроков, есть те, на кого я смотрел в НХЛ. Ярославль очень понравился, но пока посетил немного мест«, — сказал защитник “Локомотива” Мак Холлоуэлл.