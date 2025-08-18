Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Локтионов об отличиях Ларионова от других тренеров: «Шайбу нужно двигать быстрее. Главное — чтобы ноги бежали. Он требует, чтобы мы делали передачи между собой: отдал — открылся»

Нападающий перешел в клуб в межсезонье из «Спартака».

Источник: Спортс"

— Как складывается подготовка к сезону?

— Подготовка идет хорошо. Два льда в день, плюс еще тренажерный зал. Тренируемся три дня, потом день выходной, три дня тренируемся и день выходной. Очень хороший цикл идет, очень быстрый, интенсивный.

Тренировки на льду по 45 минут, соответственно все быстро пришли, все сделали и ушли.

— Насколько знакомы требования Игоря Ларионова? Есть отличия от предыдущих тренеров?

— Отличие только одно: шайбу нужно двигать быстрее. Самое главное — чтобы ноги бежали. Главная мысль, что шайба опережает все. Он очень сильно требует, чтобы мы делали передачи между собой: отдал — открылся, отдал — открылся.

— Появилось взаимопонимание с партнерами?

— Потихонечку приходит — да. Тренер на нас смотрит в разных сочетаниях, так что идет такой рабочий процесс, — сказал нападающий СКА Андрей Локтионов.