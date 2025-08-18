Локтионов об отличиях Ларионова от других тренеров: «Шайбу нужно двигать быстрее. Главное — чтобы ноги бежали. Он требует, чтобы мы делали передачи между собой: отдал — открылся»

— Как складывается подготовка к сезону?
— Подготовка идет хорошо. Два льда в день, плюс еще тренажерный зал. Тренируемся три дня, потом день выходной, три дня тренируемся и день выходной. Очень хороший цикл идет, очень быстрый, интенсивный.
Тренировки на льду по 45 минут, соответственно все быстро пришли, все сделали и ушли.
— Насколько знакомы требования Игоря Ларионова? Есть отличия от предыдущих тренеров?
— Отличие только одно: шайбу нужно двигать быстрее. Самое главное — чтобы ноги бежали. Главная мысль, что шайба опережает все. Он очень сильно требует, чтобы мы делали передачи между собой: отдал — открылся, отдал — открылся.
— Появилось взаимопонимание с партнерами?
— Потихонечку приходит — да. Тренер на нас смотрит в разных сочетаниях, так что идет такой рабочий процесс, — сказал нападающий СКА Андрей Локтионов.