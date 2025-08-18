Ричмонд
Бабаев о Бурдасове: «С “Барысом” переговоров нет, с другими клубами ведутся. Кравец сказал, что хочет видеть его в команде, но больше разговоров не было»

В сезоне-2024/25 нападающий играл за «Барыс».

Источник: Спортс"

— С «Барысом» переговоров нет, с другими клубами переговоры ведутся.

— В «Барысе» решили не предлагать ему новый контракт?

— Не знаю. Михаил Кравец, как его назначили главным тренером, позвонил Антону и в личном разговоре сказал, что он хочет видеть его в команде. А больше разговоров не было.

— Сейчас он киберспортом занимается в свободное время от тренировок?

— Да, он всегда в свободное время занимался.

— У него высокий уровень игры в Counter-Strike?

— Уровень у него хороший, как все говорят. Но я не думаю, что он планирует стать профессионалом после окончания карьеры, — сказал агент Шуми Бабаев.