Торесен будет работать в сборной Норвегии по хоккею

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Бывший хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» и петербургского СКА Патрик Торесен получит должность спортивного руководителя мужской сборной Норвегии, сообщает NRK.
В задачи Торесена входит ведение диалога между действующими игроками сборной Норвегии и их клубами. Он также будет помогать в подборе тренеров и участвовать в отборе игроков. Контракт с ним вступит в силу в сентябре и будет рассчитан на два года.
«Мы надеемся, что контракт можно будет продлить, но поскольку Патрик только что завершил игровую карьеру, мы считаем, что для всех сторон будет правильнее сначала присмотреться друг к другу в этой новой роли», — заявил на пресс-конференции генеральный секретарь Норвежского хоккейного союза (NIHF) Петтер Сальстен.
Торесену 41 год, он объявил о завершении карьеры хоккеиста на прошлой неделе. Торесен с 2009 по 2011 год выступал в составе уфимского «Салавата Юлаева», с которым стал обладателем Кубка Гагарина. Затем норвежец перешел в петербургский СКА (2011−2015, 2017−2018), в его составе также выиграл главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Всего на его счету в КХЛ 417 матчей, в которых он набрал 382 очка (149 голов + 233 передачи).
Торесен также выступал за клубы из Норвегии, Швеции, Австрии и Швейцарии. В 2006—2008 годах играл в Национальной хоккейной лиге в составе «Эдмонтон Ойлерз» и «Филадельфии Флайерз».