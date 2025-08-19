Торесен будет работать в сборной Норвегии по хоккею

Торесену 41 год, он объявил о завершении карьеры хоккеиста на прошлой неделе. Торесен с 2009 по 2011 год выступал в составе уфимского «Салавата Юлаева», с которым стал обладателем Кубка Гагарина. Затем норвежец перешел в петербургский СКА (2011−2015, 2017−2018), в его составе также выиграл главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Всего на его счету в КХЛ 417 матчей, в которых он набрал 382 очка (149 голов + 233 передачи).