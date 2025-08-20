Ричмонд
Романов об Овечкине: «Обычно шайбу принимают, нужно ее обработать. А он принял, и она уже в воротах. Бросает с одинаковой силой и точностью, предугадать — невозможно»

"Самое сложное — это его быстрый, неожиданный, сильный бросок. Он особо шайбу-то не обрабатывает. Он ее бросает, куда бы она ни пришла ему, например, в вытянутые руки. Она летит с одинаковой силой, точностью отовсюду.

Источник: Спортс"

Обычно игрок шайбу принимает, ему нужно ее обработать, посмотреть и бросить. А он ее принял, и она уже в воротах. В плане скорости, позиции его действия предугадать можно, а бросок — невозможно«, — сказал защитник “Айлендерс”.