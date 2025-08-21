В США в честь рекорда Овечкина сделали лабиринт площадью 2,4 га на кукурузном поле

Внутри него есть надпись GR8NESS («Величие») и число 895, символизирующее рекорд Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Его рекордный гол — исторический момент. Мы рады оставить след на наших полях этой осенью. Эта веха Ови — в истории, а теперь и на кукурузных полях!» — сказано в пресс-релизе фермы Summers.
Отмечается, что лабиринт будет доступен для посещения с 23 августа по 31 октября. Часть выручки от продажи билетов направят в фонд «THE GR8 CHASE for Victory Over Cancer», который поддерживает исследования детской онкологии.
Фото: x.com/Capitals.
Овечкин попал в Книгу рекордов России как лучший снайпер в истории регулярок НХЛ.