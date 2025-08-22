Пилко о «Барысе»: «Хабибулин объясняет игрокам, что для выступления в КХЛ надо поменять агента на того, кто удобнее клубу. Представляете, как на лигу смотрят в Канаде и США, когда тут такая гр

САА — самое большое хоккейное агентство в мире за последние десять лет, если отталкиваться от списка Forbes. Оно представляет массу элитных игроков НХЛ в Северной Америке. Представляете, как на КХЛ смотрят в Канаде, США и Европе, когда тут происходит такая грязь?