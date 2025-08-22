Ричмонд
Пилко о «Барысе»: «Хабибулин объясняет игрокам, что для выступления в КХЛ надо поменять агента на того, кто удобнее клубу. Представляете, как на лигу смотрят в Канаде и США, когда тут такая гр

— Эмиль Галимов появился в «Барысе» неожиданно. Чья это была идея?

Источник: Спортс"

— Контракт с ним делал не я, хотя он считается моим клиентом. Вот такая интересная история.

— Раньше вы активно работали с этим клубом. Ждать ли теперь кого-то из ваших клиентов в Астане?

— В нынешней ситуации — точно нет. В «Барысе» селекцией сейчас занимаются главный тренер Михаил Кравец, его друг по Омску Рашид Хабибулин, который смело и напрямую звонит североамериканским игрокам. Также с ними в связке работает Олег Болякин, который представляется генеральным менеджером сборной Казахстана.

Рашид объясняет игрокам, что для выступления в КХЛ им надо поменять своего агента на того, кто более удобен клубу. Тех, с кем привык работать Хабибулин.

Такая ситуация произошла с известной агентской компанией САА и вратарем Оливье Родригом. Стоило игроку выбрать другого представителя в КХЛ, как ему дали контракт. На таких же условиях, которые обсуждались нами изначально.

САА — самое большое хоккейное агентство в мире за последние десять лет, если отталкиваться от списка Forbes. Оно представляет массу элитных игроков НХЛ в Северной Америке. Представляете, как на КХЛ смотрят в Канаде, США и Европе, когда тут происходит такая грязь?

Менеджмент лиги должен понимать, что эти процессы дискредитируют лигу в международном масштабе. Такого быть не должно, — сказал агент Алеша Пилко.