Овечкин о джерси с дальневосточным леопардом: «Это самая большая и редкая кошка в мире. “Динамо” проведет матч в поддержку этого исчезающего вида в сентябре»

«Это дальневосточный леопард — самая большая и редкая кошка в мире. В сентябре “Динамо” проведет матч в поддержку этого исчезающего вида кошек», — сказал Александр Овечкин о джерси.
Гендиректор «Динамо» Сергей Сушко сообщил, что они поддерживают инициативу генерального спонсора клуба.
"Хотим уделить внимание проблеме дальневосточного леопарда и один из сентябрьских матчей — это будет, скорее всего, конец сентября — провести в стилизованных джерси. Этих кошек осталось всего 120 в мире.
На самом деле эти редкие красивые животные имеют очень много общего с хоккеем — они сильные, выносливые, хотят всегда побеждать. Поэтому мы хотим тоже поучаствовать и поспособствовать, чтобы популяция этих чудесных, красивых животных только росла", — сказал Сушко.
В настоящее время дальневосточный леопард находится на грани вымирания, вид занесен в Красную книгу России.
Фото: t.me/dynamo_ru.