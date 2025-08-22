Ричмонд
Овечкин о джерси с дальневосточным леопардом: «Это самая большая и редкая кошка в мире. “Динамо” проведет матч в поддержку этого исчезающего вида в сентябре»

Сегодня на арене чествовали нападающего «Вашингтона». Под своды домашнего стадиона хоккейного «Динамо» подняли стяг с фотографией Овечкина, а самому игроку вручили золотую клюшку. Форвард является воспитанником клуба.

Источник: Спортс"

«Это дальневосточный леопард — самая большая и редкая кошка в мире. В сентябре “Динамо” проведет матч в поддержку этого исчезающего вида кошек», — сказал Александр Овечкин о джерси.

Гендиректор «Динамо» Сергей Сушко сообщил, что они поддерживают инициативу генерального спонсора клуба.

"Хотим уделить внимание проблеме дальневосточного леопарда и один из сентябрьских матчей — это будет, скорее всего, конец сентября — провести в стилизованных джерси. Этих кошек осталось всего 120 в мире.

На самом деле эти редкие красивые животные имеют очень много общего с хоккеем — они сильные, выносливые, хотят всегда побеждать. Поэтому мы хотим тоже поучаствовать и поспособствовать, чтобы популяция этих чудесных, красивых животных только росла", — сказал Сушко.

В настоящее время дальневосточный леопард находится на грани вымирания, вид занесен в Красную книгу России.

Фото: t.me/dynamo_ru.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше