Кубок мира будет без ИИХФ, Галлан провёл первую тренировку в «Шанхае». Итоги дня в хоккее

А в прошлом году, когда мне снова позвонил Дюков, я не смог приехать, потому что у меня болела жена. Не мог покинуть свою семью в такой момент. Вместо этого я дал руководителям клуба имя Ги Буше, потому что мне хотелось хоть как-нибудь помочь «Авангарду». Апартаменты к тому моменту уже были построены, я мог бы вернуться, однако я не мог оставить больную жену. Сейчас с ней уже всё в порядке.