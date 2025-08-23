Ричмонд
Овечкин стал послом «Интервидения» — наряду с Биланом, Клавой Кокой и Пелагеей: «Обладатель Кубка Стэнли представит Кубок Интервидения — символ будущих побед и международного единства!»

"Александр Овечкин не просто выдающийся спортсмен, но и символ силы, воли к победе и вдохновения для миллионов людей по всему миру!

Источник: Спортс"

Его достижения стали неотъемлемой частью истории мирового спорта, а теперь у него появилась новая миссия — воодушевлять и объединять народы под эгидой «Интервидения»25"!

Обладатель Кубка Стэнли представит публике Кубок Интервидения — символ будущих побед и международного единства!" — говорится в сообщении.

Ранее Дима Билан стал первым послом конкурса, вторым послом стала Клава Кока. Третий посол конкурса — Пелагея.

