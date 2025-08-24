Фетисов раскритиковал «Детройт», Голдобин подписал контракт со СКА. Итоги дня в хоккее

Меня бесит в очередной раз позиция «Детройт Ред Уингз» и их владельцев в отношении Володи, ведь они не дали выиграть суд по страховке, семьи ничего не получили. Хотя в той ситуации были все признаки нарушения закона, водителем была превышена скорость. Водитель — наркоман польского происхождения по фамилии Гнида, он нас «внёс» в дерево. Клуб сделал всё, чтобы мы не выиграли суд, хотя семьи, потерявшие кормильцев, должны были получить большую компенсацию. Я общался с руководителем «Детройта», говорил ему, что он был неправ в отношении того, что они сделали с Володей. Там это понимают, но, к сожалению, ничего не меняется«, — цитирует Фетисова “РИА Новости Спорт”.