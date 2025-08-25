Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Марун об Овечкине: «С возрастом он находит больше способов забивать — идет на пятак, в грязные зоны. Не думаю, что мы отдаем ему должное в полной мере»

В прошлом сезоне 39-летний форвард «Вашингтона» стал третьим снайпером регулярного чемпионата НХЛ (44 шайбы за 65 игр) и вторым по среднему числу голов за матч (0,68).

Источник: Спортс"

"Овечкин — элитный снайпер, забивает с любой позиции. С возрастом он находит больше способов забрасывать: он идет на пятак, в грязные зоны — не думаю, что мы отдаем ему должное в полной мере.

Он крупный и тяжелый парень, но он играет в форчеке, хитует соперников и делает все, чтобы помочь партнерам по звену", — сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун.

Марун об Овечкине: «Когда он забил 893-й гол, я был на льду — на всю жизнь запомню этот момент. Сказал себе: “Не окажись на поле, когда он сравняется с Гретцки”.