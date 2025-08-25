Марун об Овечкине: «С возрастом он находит больше способов забивать — идет на пятак, в грязные зоны. Не думаю, что мы отдаем ему должное в полной мере»

"Овечкин — элитный снайпер, забивает с любой позиции. С возрастом он находит больше способов забрасывать: он идет на пятак, в грязные зоны — не думаю, что мы отдаем ему должное в полной мере.
Он крупный и тяжелый парень, но он играет в форчеке, хитует соперников и делает все, чтобы помочь партнерам по звену", — сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун.
Марун об Овечкине: «Когда он забил 893-й гол, я был на льду — на всю жизнь запомню этот момент. Сказал себе: “Не окажись на поле, когда он сравняется с Гретцки”.