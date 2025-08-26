Морозов об иностранных тренерах: «К нам тянутся, мы это ценим. Специалисты приезжают, это хорошо для игроков, для молодежи. Посмотрите, какой прогресс был у “Авангарда” в прошлом году»

— Любопытная тенденция в предстоящем сезоне — добавились иностранные тренеры, подписались много легионеров. Видите ли вы в этом звоночки о том, что лига выходит на международный масштаб?
— Хорошо, что к нам тянутся, мы это ценим, для этого работаем, лига развивается. Специалисты приезжают, это хорошо и для игроков, для молодежи. Посмотрите, какой прогресс был в прошлом году у «Авангарда» после смены тренера. Это опыт для нас, для тренеров и игроков.
Интересное противостояние между североамериканскими тренерами — они пришли в хорошие команды, которые будут бороться за чемпионство. Посмотреть, как они будут себя вести в играх между собой. Это больше привлекает.
У нас есть лимит легионеров, он так же будет действовать — пять человек. Для тренеров такого лимита у нас нет, поэтому каждый руководитель выбирает под свою команду конкретного тренера, у кого какие цели и задачи, кто как хочет играть, в какой хоккей.
Козырев и Ларионов играют в одну систему, Буше и Хартли — совсем в другую. Посмотрим, как у Хартли получится сработаться с чемпионской командой. Нас всех ждет очень интересный сезон, — сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.