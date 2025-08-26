Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Морозов об иностранных тренерах: «К нам тянутся, мы это ценим. Специалисты приезжают, это хорошо для игроков, для молодежи. Посмотрите, какой прогресс был у “Авангарда” в прошлом году»

На данный момент главными тренерами в лиге работают канадцы Бенуа Гру («Трактор»), Боб Хартли («Локомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай»).

Источник: Спортс"

— Любопытная тенденция в предстоящем сезоне — добавились иностранные тренеры, подписались много легионеров. Видите ли вы в этом звоночки о том, что лига выходит на международный масштаб?

— Хорошо, что к нам тянутся, мы это ценим, для этого работаем, лига развивается. Специалисты приезжают, это хорошо и для игроков, для молодежи. Посмотрите, какой прогресс был в прошлом году у «Авангарда» после смены тренера. Это опыт для нас, для тренеров и игроков.

Интересное противостояние между североамериканскими тренерами — они пришли в хорошие команды, которые будут бороться за чемпионство. Посмотреть, как они будут себя вести в играх между собой. Это больше привлекает.

У нас есть лимит легионеров, он так же будет действовать — пять человек. Для тренеров такого лимита у нас нет, поэтому каждый руководитель выбирает под свою команду конкретного тренера, у кого какие цели и задачи, кто как хочет играть, в какой хоккей.

Козырев и Ларионов играют в одну систему, Буше и Хартли — совсем в другую. Посмотрим, как у Хартли получится сработаться с чемпионской командой. Нас всех ждет очень интересный сезон, — сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.