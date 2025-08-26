Рантанена приговорили к штрафу в 33 290 евро за неявку к месту военной службы в Финляндии

Нападающий должен был приступить к службе 15 апреля 2024 года, однако вместо явки подал запрос на отсрочку. Его заявление было одобрено 16 апреля. Это стало предметом претензий со стороны прокуратуры: Рантанен фактически пропустил один день службы без разрешения.
Рантанен отрицал совершение преступления. По словам игрока, он не знал, что ему было приказано поступить на службу 15 апреля. Основываясь на разговоре с руководителем тренерского состава спортивной школы в мае 2023 года, у него сложилось впечатление, что он должен поступить на службу не ранее июля 2024 года.
Рантанен не помнит, чтобы после этого получал какую-либо информацию или видел приказ о начале службы в апреле 2024 года. Однако утром 15 апреля с ним связался руководитель и сообщил, что он должен приступить к службе. В то время финский нападающий находился в США и проводил сезон в составе «Колорадо». Рантанен рассказал, что подал заявление об отсрочке сразу после получения соответствующих инструкций.
Суд постановил, что причины, приведенные Рантаненом, не освобождают его от ответственности и не устраняют преднамеренность его деяния.
Отметим, что летом прошлого года Рантанен был освобожден от военной службы по состоянию здоровья.
«У окружного суда нет оснований сомневаться в фактах, связанных со здоровьем Рантанена, сообщенных им самим и содержащихся в распечатке сервиса OmaKanta, представленной в качестве письменного доказательства, однако они не дают оснований оценивать вопрос иным образом», — говорится в решении суда.
Адвокат Рантанена Матти Хухтамяки сообщил, что еще не обсуждал приговор с игроком.
Решение не является окончательным и может быть обжаловано.