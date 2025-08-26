Рантанена приговорили к штрафу в 33 290 евро за неявку к месту военной службы в Финляндии

Рантанен не помнит, чтобы после этого получал какую-либо информацию или видел приказ о начале службы в апреле 2024 года. Однако утром 15 апреля с ним связался руководитель и сообщил, что он должен приступить к службе. В то время финский нападающий находился в США и проводил сезон в составе «Колорадо». Рантанен рассказал, что подал заявление об отсрочке сразу после получения соответствующих инструкций.