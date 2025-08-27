Григоренко о «Тракторе»: «Прекрасная организация, дружный коллектив. В этом плане адаптация, можно сказать, прошла. Но система — новая, иной раз катаешься, задумываешься. Нужно время, чтобы все понять»

На Кубке губернатора Челябинской области «Трактор» уступил «Амуру» (0:3), после чего обыграл «Сочи» (5:4).
— Что понравилось в игре «Трактора», а что — нет?
— Здорово, что выиграли, забросили пять шайб. Работаем дальше. Семь пропущенных шайб за два матча — это не очень хорошо. Опять же, пытаемся наладить игру, работать для этого.
Предсезонные турниры для того и нужны, чтобы оттачивать что-то, что не получается.
— И «Сочи», и «Амур» не попали в плей-офф. Можно сказать, что на вас серьезно настраиваются, матчи жизни выдают?
— Ну, ребята стараются. Видно, что они заряжены на матчи, чуть раньше вышли из отпуска и в хороших физических кондициях находятся. Опять же, предсезонные матчи, все стараются очень. У них молодые команды, хорошо двигаются.
Опять же, сейчас нет такого, что команда, которая не попала в плей-офф — это легкая прогулка. Все команды выровнялись. Такого, как было десять лет назад, уже нет.
— Что самое трудное в адаптации, в хоккейном плане и бытовом?
— В бытовом все в принципе здорово.
— Цены приятные в Челябинске?
— Да, можно так сказать. Хорошие люди здесь живут, прекрасная организация, дружный коллектив. В этом плане адаптация, можно сказать, прошла. Но система — новая. Иной раз катаешься, задумываешься. Нужно время, чтобы все понять.
На собраниях все четко, понятно. Чтобы все это перенести на лед, потребуется немножко времени. Стараемся, работаем. Надеемся, что будем готовы к началу сезона.
— Кто тебя взял под крыло в «Тракторе»?
— С Андрюхой Светлаковым общаемся каждый день. Мы с ним в ЦСКА дружили всегда.
— Живешь недалеко от арены? Какие были критерии отбора жилья?
— Чтобы достаточно спален было. Семья будут приезжать. Взял очень неплохой дом за недорогую сумму, минут 15 от арены, — сказал 31-летний нападающий «Трактора» Михаил Григоренко.