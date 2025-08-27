Ричмонд
Бурмистров о цели «Шанхая» дойти до финала: «Это реально. Судя по тому, как команда тренируются. Все ребята достаточно хороши»

Тренер возглавил «Шанхай Дрэгонс» в межсезонье.

Источник: Спортс"

— Были в такой ситуации, когда команда собиралась с нуля за короткий срок?

— Пока все отлично. Классный персонал, классные игроки, тренерский штаб. Все, что связано с командой — отлично, все на высшем уровне. У меня была такая ситуация с переездом команды в США.

— Как вам тренировки под руководством Галлана?

— Североамериканские занятия. Очень много бросков, катания, много объема дается. Это хорошо, потому что у нас не было длинного тренировочного лагеря. Надо за короткий срок успеть набрать форму.

— Генменеджер сказал о цели дойти до финала. Реально ли это?

— Думаю, это реально. Судя по тому, как команда тренируются. Все ребята достаточно хороши, — сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс» Александр Бурмистров.