Зайцев выбыл на 5‑6 недель, сообщил Ларионов. Защитник СКА перенес операцию из-за перелома пальца после попадания шайбы

— В каком состоянии Зайцев?
— Зайцев перенес операцию, выбыл на пять‑шесть недель.
— Что за операция?
— Перелом пальца. Шайба прилетела, — сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.
В среду СКА уступил «Автомобилисту» со счетом 0:1 в предсезонной игре. Зайцев не принимал участия в матче, защитник травмировался в матче с «Ак Барсом» (2:3 ОТ) в понедельник.
