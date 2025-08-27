Ричмонд
Макдэвид о продлении контракта с «Эдмонтоном»: «Не хочу спешить. Победы с “Ойлерс” и золото с Канадой на Олимпиаде — мои приоритеты»

Капитан «Ойлерс» находится в расположении лагеря сборной Канады, готовящейся к Олимпиаде-2026 в Италии. Он подтвердил, что переговоры с клубом по новому соглашению пока не начинались.

"Еще в конце июня я сказал, что намерен не спешить с этим вопросом, и моя позиция не изменилась. Я спокойно все обдумаю. Моя цель — выигрывать в Эдмонтоне.

Это мой единственный приоритет, ну разве что еще рядом стоит задача завоевать золото с Канадой. Я хочу пройти этот путь вместе с семьей, агентом и всеми, кто вовлечен. Мы движемся шаг за шагом.

Все варианты на столе. У меня нет предпочтений ни в одну сторону. Для меня важно, чтобы команда с первого дня была максимально сосредоточена и готова к сезону без лишних отвлекающих факторов. Я собираюсь все делать без спешки, и точка", — сказал Коннор Макдэвид.