Макдэвид о продлении контракта с «Эдмонтоном»: «Не хочу спешить. Победы с “Ойлерс” и золото с Канадой на Олимпиаде — мои приоритеты»

"Еще в конце июня я сказал, что намерен не спешить с этим вопросом, и моя позиция не изменилась. Я спокойно все обдумаю. Моя цель — выигрывать в Эдмонтоне.
Это мой единственный приоритет, ну разве что еще рядом стоит задача завоевать золото с Канадой. Я хочу пройти этот путь вместе с семьей, агентом и всеми, кто вовлечен. Мы движемся шаг за шагом.
Все варианты на столе. У меня нет предпочтений ни в одну сторону. Для меня важно, чтобы команда с первого дня была максимально сосредоточена и готова к сезону без лишних отвлекающих факторов. Я собираюсь все делать без спешки, и точка", — сказал Коннор Макдэвид.