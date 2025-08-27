Макдэвид о продлении контракта с «Эдмонтоном»: «Не хочу спешить. Победы с “Ойлерс” и золото с Канадой на Олимпиаде — мои приоритеты»

Все варианты на столе. У меня нет предпочтений ни в одну сторону. Для меня важно, чтобы команда с первого дня была максимально сосредоточена и готова к сезону без лишних отвлекающих факторов. Я собираюсь все делать без спешки, и точка", — сказал Коннор Макдэвид.