Плющев о КХЛ: «Нужно вернуть трехочковую систему. Раньше лига была более конкурентной, а сейчас несколько команд просто доигрывают сезон уже в феврале»

Сами матчи станут интереснее. Сейчас команды могут специально играть до овертайма и все равно получить столько же очков, сколько и при обычной победе.
Если будет другая система, то команды станут играть иначе. Хоккей все же консервативная игра, где новые изменения не особо нужны, а если и вводить их, то крайне аккуратно", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
В 2018 году лига изменила систему подсчета очков. До этого команды получали 3 очка за победу в основное время, 2 — за победу в овертайме или в серии буллитов, одно и ноль баллов за поражение в овертайме и за проигрыш в основное время соответственно.