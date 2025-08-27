Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Плющев о КХЛ: «Нужно вернуть трехочковую систему. Раньше лига была более конкурентной, а сейчас несколько команд просто доигрывают сезон уже в феврале»

"Если хотят, чтобы команды бились от начала до конца, то нужно вернуть трехочковую систему, как было раньше. Потому что в те времена лига была более конкурентной, а не как сейчас, когда в феврале несколько команд уже просто доигрывают сезон.

Источник: Спортс"

Сами матчи станут интереснее. Сейчас команды могут специально играть до овертайма и все равно получить столько же очков, сколько и при обычной победе.

Если будет другая система, то команды станут играть иначе. Хоккей все же консервативная игра, где новые изменения не особо нужны, а если и вводить их, то крайне аккуратно", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

В 2018 году лига изменила систему подсчета очков. До этого команды получали 3 очка за победу в основное время, 2 — за победу в овертайме или в серии буллитов, одно и ноль баллов за поражение в овертайме и за проигрыш в основное время соответственно.