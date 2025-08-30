Ричмонд
В Екатеринбурге состоялся прощальный матч Павла Дацюка

Прощальный матч Павла Дацюка с участием звезд хоккея состоялся в Екатеринбурге.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Прощальный матч олимпийского чемпиона, двукратного обладателя Кубка Стэнли, члена «Тройного золотого клуба» и Зала хоккейной славы Павла Дацюка состоялся на «УГМК Арене» в Екатеринбурге.

Встреча завершилась победой команды Дацюка со счетом 13:8. Участие приняли, в частности, Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Кирилл Капризов, Сергей Федоров, Илья Ковальчук, Алексей Морозов и другие. В тренерский штаб вошли Олег Знарок, Александр Якушев и Владимир Крикунов.

Дацюку 47 лет, последний матч на профессиональном уровне он провел в 2021 году. Дацюк — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта». Со сборной России хоккеист побеждал на Олимпийских играх и чемпионате мира, став членом «Тройного золотого клуба». В составе петербургского СКА становился обладателем Кубка Гагарина. Россиянин является единственным игроком в истории, которому удалось завоевать четыре данных титула.

