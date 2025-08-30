Волшебник красиво ушёл на пенсию! Как прошёл прощальный матч Дацюка

Однако с этим возникли трудности: «Когда ты хочешь что‑то сделать, то должен потратить на это много сил. Однако с ребятами было легко общаться. Они все откликались, быстро шли навстречу. Но всё это волнительно.



Идея этого матча родилась в первый день, когда я прекратил профессионально выступать. И шёл я к этому четыре года, чтобы устроить праздник на этой прекрасной арене.



Мне за карьеру посчастливилось поиграть со многими профи и мастерами. Я хотел бы видеть партнёров по “Детройту” — Никласа Лидстрёма, Криса Челиоса, Стива Айзермана, Валттери Фильппулу и Хенрика Зеттерберга. Они меня поддерживали по ходу карьеры. Приехать у них не получилось, но они всегда будут рядом со мной».