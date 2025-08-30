Ричмонд
Волшебник красиво ушёл на пенсию! Как прошёл прощальный матч Дацюка

Легенду российского и мирового хоккея проводили в Екатеринбурге.

Источник: ТАСС

Один из лучших игроков в истории российского хоккея. Маэстро. Легенда. И просто Волшебник.

Всё это — про Павла Дацюка. Без преувеличения великий хоккеист 30 августа провёл свой прощальный матч на «УГМК-Арене» в родном Екатеринбурге.

С профессиональной карьерой Павел Валерьевич закончил довольно-таки давно — 10 марта 2021 года Дацюк вместе с «Автомобилистом» в Омске потерпел четвёртое поражение в серии с будущими обладателями Кубка Гагарина из «Авангарда», а на счету 13-го номера, игравшего с капитанской нашивкой, оказался единственный гол гостей в той встрече.

Он же стал для прославленного игрока последним.

Возвращения Дацюка ждали с огромным нетерпением — болельщики до последнего верили, что ещё увидят легенду на катках КХЛ в официальных матчах, однако больше этого, увы, не произошло. Хотя на тренировках и прощальных встречах других выдающихся мастеров нашего хоккея он появлялся неоднократно.

Теперь он решил проститься с игрой и сам. В планах Павла Валерьевича было привезти в Екатеринбург партнёров по «Детройту», с которыми он завоевал Кубок Стэнли в 2002 и 2008 годах, а также провёл лучшие годы своей карьеры.

Однако с этим возникли трудности: «Когда ты хочешь что‑то сделать, то должен потратить на это много сил. Однако с ребятами было легко общаться. Они все откликались, быстро шли навстречу. Но всё это волнительно.

Идея этого матча родилась в первый день, когда я прекратил профессионально выступать. И шёл я к этому четыре года, чтобы устроить праздник на этой прекрасной арене.

Мне за карьеру посчастливилось поиграть со многими профи и мастерами. Я хотел бы видеть партнёров по “Детройту” — Никласа Лидстрёма, Криса Челиоса, Стива Айзермана, Валттери Фильппулу и Хенрика Зеттерберга. Они меня поддерживали по ходу карьеры. Приехать у них не получилось, но они всегда будут рядом со мной».

Тем не менее состав участников всё равно получился солидным. В команде Дацюка сыграли такие хоккеисты, как Александр Овечкин, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов, Сергей Фёдоров и Николай Хабибулин. Тренерами команды были Олег Знарок, Владимир Крикунов и Александр Якушев.

В качестве оппонентов выступили Кирилл Капризов, Алексей Морозов, Сергей Мозякин, Максим Афиногенов, Сергей Широков, Василий Кошечкин. Команду тренировали Альберт Фёдоров, Леонид Грязнов и Владимир Щеглов.

Перед встречей прошла особенная церемония — временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер вручил Дацюку награду и присвоил ему звание почётного гражданина области.

А сама игра, как и подобает играм подобного рода, получилась результативной и зрелищной — команды подарили собравшимся зрителям аж 21 заброшенную шайбу, а автором последнего гола в матче стал сам виновник торжества, оформивший дубль.

13:8 — итоговый счёт встречи, которая стала красивыми проводами Волшебника на заслуженную пенсию.

