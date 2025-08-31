Богдан Белкин о том, тяжело ли не поддаваться на уловки Комтуа: «Нет. Он тоже человек, поэтому можно попробовать сыграть в его игру против него же самого и спровоцировать»

— У тебя есть реальный шанс проявить себя в главной команде. Тяжело ли адаптироваться под требования главного тренера и уровень КХЛ?
— По сравнению с МХЛ здесь все намного быстрее. Стараюсь подстроиться под стиль Дмитрия Вячеславовича Квартальнова — работаю в этом направлении.
— Насколько сильно нужно изменить свою игру, чтобы закрепиться на уровне КХЛ?
— Предстоит много работы, но при этом нужно стараться проявлять себя и сохранять свою изюминку. Мне это по силам.
— Сегодня ты провел свой первый матч против одного из самых главных провокаторов лиги — Максима Комтуа. Тяжело ли не поддаться на его уловки?
— Нет. Он тоже человек, поэтому можно попробовать сыграть в его игру против него же самого и спровоцировать.
— У тебя сегодня с ним было два эпизода на льду.
— Да. В первой же смене против него я его спровоцировал, подбив его клюшку, в ответ он ударил меня по рукам и получил две минуты. А во втором моменте он решил полететь в меня, и это переросло в стычку.
— Ты парень не из робких?
— Да (смеется).
— После полученного штрафа Комтуа дважды пытался показать, что ты симулируешь. Ты дорисовал удаление?
— Нет. Было больно, но я это перетерпел и вышел на лед, — сказал 19-летний форвард минского «Динамо» Богдан Белкин.