Веккионе о переходе в КХЛ: «Это отличная возможность для моей карьеры. АХЛ сильно помолодела, ветеранам там сложнее»

Потом сменился тренер, ребята поехали за границу — я решил, что пора попробовать, пришло мое время. В «Тракторе» должны были быть два моих партнера из «Херши», а в «Барысе» я хорошо знаю Мэйсона Морелли. Все к лучшему. Хотим помочь команде, привнести опыт побед, — сказал нападающий «Барыса» Майк Веккионе.