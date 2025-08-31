Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Кирилл Капризов и Илья Ковальчук посетили новый спортивный квартал «Архангел Михаил» — их встретил экс-чемпион UFC Петр Ян

Пугающий обоюдный нокаут: боец UFC швырнул соперника, но сам ударился головой и вырубился.
Главный соперник в карьере Федора служил в спецназе и входил в хорватский Парламент. Реально?
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше