Овечкин улетит в Америку 5 сентября («Матч ТВ»)

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.
«Почему Овечкин улетает в Америку 5 сентября? Потому что хочет пораньше начать подготовку к сезону НХЛ», — сообщил источник телеканала.
Сезон-2025/26 станет для Александра Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном». В прошлом сезоне он стал новым рекордсменом лиги по голам (897 шайб), обогнав Уэйна Гретцки (894).
Александр Овечкин: «Подготовка к сезону идет нормальным ходом. Скоро полетим в Америку. Там будем готовиться еще сильнее».
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше