Врач «Сибири» о тренерах: «С Юрзиновым нравилось работать, у него европейские взгляды. Скабелка — жесткий, держал в тонусе. Квартальнов мог мотивировать, когда казалось, что уже не выиграть»

— Мне нравилось работать с Юрзиновым, с ним было все понятно.
— И в первый, и во второй приход?
— Да, у него правильные понятия. Он же жил в Финляндии, и у него были европейские взгляды, из-за чего взаимодействовать с ним было легче.
Но тут сложно. Взять того же Скабелку, который очень жесткий тренер. Тем не менее с ним тоже было очень комфортно. Он постоянно держал команду в тонусе, мне это не мешало.
Квартальнов — очень интересный тренер. Он мог мотивировать даже тогда, когда казалось, что уже не выиграть, — сказал врач «Сибири» Сергей Шигаев.