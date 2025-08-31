Никитин о победе ЦСКА в Кубке мэра Москвы: «Здорово, занесли в актив. Главное, чтобы это не стало пассивом, нужно двигаться дальше»

— Здорово, что выиграли. Занесли [турнир] в актив. Главное, чтобы это не стало пассивом, нужно двигаться дальше.
— Коваленко вчера отдыхал, сегодня забил. Видите в этом взаимосвязь?
— Думаю, Николай точно не хочет связывать голы с отдыхом. Здорово, что был такой момент при равном счете. Вчера у Минска и Вадим Шипачев отдыхал, это нормально.
— Почему сегодня все голы были забиты в большинстве?
— Думаю, играли две организованные команды. Пять на пять не так много моментов было, — сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.
ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы в 7-й раз и сравнялся с «Динамо». У «Спартака» 3 трофея, у «Витязя» — 1.