Никитин о победе ЦСКА в Кубке мэра Москвы: «Здорово, занесли в актив. Главное, чтобы это не стало пассивом, нужно двигаться дальше»

Московский клуб обыграл минское «Динамо» (3:2) в финальном матче турнира. На 55-й минуте форвард ЦСКА Николай Коваленко реализовал буллит, оформив дубль. Эта шайба оказалась победной в матче.

Источник: Спортс"

— Здорово, что выиграли. Занесли [турнир] в актив. Главное, чтобы это не стало пассивом, нужно двигаться дальше.

— Коваленко вчера отдыхал, сегодня забил. Видите в этом взаимосвязь?

— Думаю, Николай точно не хочет связывать голы с отдыхом. Здорово, что был такой момент при равном счете. Вчера у Минска и Вадим Шипачев отдыхал, это нормально.

— Почему сегодня все голы были забиты в большинстве?

— Думаю, играли две организованные команды. Пять на пять не так много моментов было, — сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы в 7-й раз и сравнялся с «Динамо». У «Спартака» 3 трофея, у «Витязя» — 1.