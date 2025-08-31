Генменеджер «Нью-Джерси» о Хьюзе: «Соглашение будет подписано, крайний срок — тренировочный лагерь. Плохо, когда единственный рычаг давления у игрока — это бойкот»

— Конечно, это имеет значение и для нас, и, уверен, для Люка и Пэта [Бриссона] (агента Хьюза — Спортс«“). В конце концов, когда у игрока на этом этапе карьеры единственный рычаг давления — это бойкот [тренировочного лагеря], это плохо.