Генменеджер «Нью-Джерси» о Хьюзе: «Соглашение будет подписано, крайний срок — тренировочный лагерь. Плохо, когда единственный рычаг давления у игрока — это бойкот»

Ранее сообщалось, что «Девилс» не могут договориться с 21-летним защитником о новом контракте. «Нью-Джерси» хочет подписать либо максимальный 8-летний контракт, либо «мостик» на 2−3 года. Представители хоккеиста настаивают на пятилетнем продлении. Тогда Люк Хьюз станет неограниченно свободным агентом одновременно с братом — Джеком Хьюзом.

— Мы продолжаем общаться и обмениваться идеями. В конце концов, соглашение будет подписано. Крайний срок — это тренировочный лагерь, верно?

Очень часто сделки доводятся до конца именно в последний момент. Мы надеемся решить вопрос быстрее, и обе стороны действительно много работают над этим.

— Насколько в лагере Хьюза и в руководстве команды учитывают прошлогоднюю задержку с контрактом Доусона Мерсера и пример с Джереми Сваймена в «Бостоне»?

— Конечно, это имеет значение и для нас, и, уверен, для Люка и Пэта [Бриссона] (агента Хьюза — Спортс«“). В конце концов, когда у игрока на этом этапе карьеры единственный рычаг давления — это бойкот [тренировочного лагеря], это плохо.

Честно говоря, в таких случаях не выигрывает никто. Поэтому Пэт и я стараемся изо всех сил найти общее решение, — сказал генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фицджералд.