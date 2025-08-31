Ричмонд
4 клуба НХЛ заинтересованы в Картере Харта. Экс-вратарь молодежной сборной Канады-2018, оправданный по делу о сексуальном насилии, тренировался в Эдмонтоне летом

В июле Верховный суд провинции Онтарио признал невиновными Форментона, Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта по делу о сексуальном насилии. Сторона обвинения получила 30 дней на подачу апелляции.

Источник: Спортс"

После вынесения вердикта НХЛ заявила, что не допустит игроков к выступлениям в лиге, пока не проанализирует решение суда.

После вынесения вердикта НХЛ заявила, что не допустит игроков к выступлениям в лиге, пока не проанализирует решение суда.

Как сообщает Sportskeeda со ссылкой 2 Mutts Hockey Podcast, несколько игроков НХЛ, тренировавшихся с Картером Хартом этим летом в Эдмонтоне, отметили, что вратарь находится в отличной форме и максимально сосредоточен на возвращении в лигу. Харт уверен, что способен помочь команде.

По отзывам, техника Харта выглядит очень хорошо, несмотря на то что он не играл последние несколько лет. Он готов воспользоваться шансом и доказать, что может играть на прежнем уровне.

Игроки, с которыми общались журналисты, уверены: Картер Харт заслуживает нового шанса в НХЛ, и если бы он пополнил их коллектив, его приняли бы очень хорошо.

Ожидается, что в ближайшие недели появится официальное заявление о дальнейшей судьбе голкипера. По данным инсайдеров, как минимум четыре клуба выразили готовность пригласить Харта на просмотр, если лига даст разрешение на его возвращение.