Ливо о решении «Салавата» расторгнуть с ним контракт: «Я был шокирован, но что поделать? Вопрос об отказе от игры в КХЛ не стоял. Мне все нравится в России»

— Когда и как вы узнали, что «Салават» решил расторгнуть контракт?

Источник: Спортс

— Я планировал вылететь в Уфу на следующий день, поэтому был полностью шокирован, узнав новость от своего агента. В тот момент как раз собирался поработать в тренажерном зале. Для меня очень неожиданная ситуация, с которой ранее не сталкивался.

Но что поделать? Жизнь продолжается. Сейчас я сосредоточен на новой команде и предстоящем сезоне. Хорошо, что удалось быстро договориться с «Трактором», а не сидеть без дела и переживать. Я успел приехать в тренировочный лагерь, познакомиться с командой и провести несколько выставочных матчей.

— Порой игроки после таких ситуаций отказываются возвращаться в КХЛ.

— Передо мной этот вопрос не стоял. Мне все нравится в России. Слов не хватит описать, сколько всего хорошего здесь произошло со мной. О лиге и стране в целом могу сказать только хорошее. Два отличных сезона это подтверждают.

Чувствую себя здесь комфортно и даже уговариваю своих знакомых по Северной Америке перебираться в КХЛ. Произошедшее летом с «Салаватом» — единственный негативный момент за все время пребывания в России, — сказал форвард челябинского клуба.