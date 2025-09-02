Ливо о «Салавате»: «Врагов у меня там не осталось. С Паниным хорошие отношения, он отличный капитан. Были какие-то моменты с ним, но это обычная ситуация»

— О своем времени в Уфе будете вспоминать без негатива?
— Именно так. Обожаю город, фанаты ко мне прекрасно относились. Я им за это благодарен. Жаль было уходить, но сейчас я отлично себя чувствую в «Тракторе». Матчи против «Салавата» жду с большим нетерпением. Всегда интересно сыграть против своей бывшей команды и давних друзей. В «Салавате» у меня не осталось врагов.
— Но в плей-офф у вас же был конфликт с Григорием Паниным?
— У меня с Гришей хорошие отношения. Он отличный капитан. Уважаю всех своих бывших партнеров по команде. Дело журналистов — о чем-то писать, и действительно, у нас были какие-то моменты в отношениях с Паниным. Но это обычная ситуация для любой хоккейной команды. Ничего страшного. Не знаю, что он скажет про меня, но со своей стороны могу адресовать ему только хорошие слова.
В плей-офф уровень эмоций зашкаливает. В гостевой игре против «Спартака» ситуация немного вышла из-под контроля. Тогда было много неоднозначных судейских решений, накаливших страсти. Я сам немного вышел из себя. Но на следующий день все успокоилось, мы пожали друг другу руки и продолжили делать общее дело, — сказал Ливо.