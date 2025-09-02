Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
05.09
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.51
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Ливо о «Салавате»: «Врагов у меня там не осталось. С Паниным хорошие отношения, он отличный капитан. Были какие-то моменты с ним, но это обычная ситуация»

После решения уфимского клуба расторгнуть контракт с форвардом, 32-летний лучший бомбардир, снайпер и MVP прошлого Фонбет Чемпионата КХЛ перешел в «Трактор».

— О своем времени в Уфе будете вспоминать без негатива?

— Именно так. Обожаю город, фанаты ко мне прекрасно относились. Я им за это благодарен. Жаль было уходить, но сейчас я отлично себя чувствую в «Тракторе». Матчи против «Салавата» жду с большим нетерпением. Всегда интересно сыграть против своей бывшей команды и давних друзей. В «Салавате» у меня не осталось врагов.

— Но в плей-офф у вас же был конфликт с Григорием Паниным?

— У меня с Гришей хорошие отношения. Он отличный капитан. Уважаю всех своих бывших партнеров по команде. Дело журналистов — о чем-то писать, и действительно, у нас были какие-то моменты в отношениях с Паниным. Но это обычная ситуация для любой хоккейной команды. Ничего страшного. Не знаю, что он скажет про меня, но со своей стороны могу адресовать ему только хорошие слова.

В плей-офф уровень эмоций зашкаливает. В гостевой игре против «Спартака» ситуация немного вышла из-под контроля. Тогда было много неоднозначных судейских решений, накаливших страсти. Я сам немного вышел из себя. Но на следующий день все успокоилось, мы пожали друг другу руки и продолжили делать общее дело, — сказал Ливо.