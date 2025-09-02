Ливо о «Салавате»: «Врагов у меня там не осталось. С Паниным хорошие отношения, он отличный капитан. Были какие-то моменты с ним, но это обычная ситуация»

— У меня с Гришей хорошие отношения. Он отличный капитан. Уважаю всех своих бывших партнеров по команде. Дело журналистов — о чем-то писать, и действительно, у нас были какие-то моменты в отношениях с Паниным. Но это обычная ситуация для любой хоккейной команды. Ничего страшного. Не знаю, что он скажет про меня, но со своей стороны могу адресовать ему только хорошие слова.