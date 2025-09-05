Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.30
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Акмальдинов о переходе в «Амур»: «Это отличный шанс проявить себя на уровне КХЛ. Видно, что коллектив сплоченный, атмосфера в раздевалке хорошая»

Клуб ранее выменял игрока у «Локомотива».

Источник: Спортс"

— Переход вызвал только положительные эмоции, безусловно, это отличный шанс проявить себя на уровне КХЛ.

— Первое впечатление от команды и раздевалки? Общался с главным тренером?

— Впечатления отличные, видно, что коллектив сплоченный, атмосфера в раздевалке хорошая. Лично знал только Кирилла Слепца и Романа Абросимова.

С тренерским штабом пока только познакомились, времени до начала регулярки нет, по ходу дела познакомимся поближе уже.

— Что знаешь про Хабаровск?

— Знаю, что в Хабаровске очень красивая природа. Когда уже было понятно, что я перейду в «Амур», немного погуглил. Знаю, что в свое время были экспедиции на Дальний Восток, и одним из первопроходцев был Ерофей Хабаров, а еще на пятитысячной купюре изображен Хабаровск.

Когда приезжали с молодежной командой, мы жили по московскому времени, не было особо времени прогуляться. Будет время, пойду изучать город, — сказал защитник «Амура» Рауль Акмальдинов.