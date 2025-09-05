Акмальдинов о переходе в «Амур»: «Это отличный шанс проявить себя на уровне КХЛ. Видно, что коллектив сплоченный, атмосфера в раздевалке хорошая»

— Переход вызвал только положительные эмоции, безусловно, это отличный шанс проявить себя на уровне КХЛ.
— Первое впечатление от команды и раздевалки? Общался с главным тренером?
— Впечатления отличные, видно, что коллектив сплоченный, атмосфера в раздевалке хорошая. Лично знал только Кирилла Слепца и Романа Абросимова.
С тренерским штабом пока только познакомились, времени до начала регулярки нет, по ходу дела познакомимся поближе уже.
— Что знаешь про Хабаровск?
— Знаю, что в Хабаровске очень красивая природа. Когда уже было понятно, что я перейду в «Амур», немного погуглил. Знаю, что в свое время были экспедиции на Дальний Восток, и одним из первопроходцев был Ерофей Хабаров, а еще на пятитысячной купюре изображен Хабаровск.
Когда приезжали с молодежной командой, мы жили по московскому времени, не было особо времени прогуляться. Будет время, пойду изучать город, — сказал защитник «Амура» Рауль Акмальдинов.