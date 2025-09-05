Акмальдинов о переходе в «Амур»: «Это отличный шанс проявить себя на уровне КХЛ. Видно, что коллектив сплоченный, атмосфера в раздевалке хорошая»

— Знаю, что в Хабаровске очень красивая природа. Когда уже было понятно, что я перейду в «Амур», немного погуглил. Знаю, что в свое время были экспедиции на Дальний Восток, и одним из первопроходцев был Ерофей Хабаров, а еще на пятитысячной купюре изображен Хабаровск.