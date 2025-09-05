Ричмонд
Сканделла завершил карьеру. 35-летний экс-защитник «Миннесоты» и «Сент-Луиса» провел 14 сезонов в НХЛ

35-летний защитник провел 14 сезонов в лиге составе «Миннесоты», «Баффало», «Монреаля» и «Сент-Луиса».

Источник: Спортс"

Он не играет с сезона-2023/24. Тогда он набрал 8 (2+6) очков в 65 матчах за «Блюз».

Всего Марко Сканделла набрал 170 (51+119) быллов в 784 играх регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 11» и 9 (6+3) очков в 56 матчах плей-офф.