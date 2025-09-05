Макдэвид хочет больше забивать: «Хочу доказать, что 50−60 голов за сезон — не единичный случай. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами»

Бывают случаи, когда я получаю шайбу в выгодной позиции и думаю о том, как провести розыгрыш. Хотя мне следовало бы думать о том, как бросить по воротам. Когда это происходит, моя игра достигает своего пика. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами", — сказал Макдэвид.