Макдэвид хочет больше забивать: «Хочу доказать, что 50−60 голов за сезон — не единичный случай. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами»

В двух следующих регулярках он суммарно забил меньше — 58 шайб в 143 играх при 174 результативных передачах.
"Я хочу доказать, что 50−60 голов за сезон — не единичный случай. У меня был сезон с 50 голами, был со 100 ассистами (2023/24 — Спортс). Голы мне нравятся чуточку больше.
В конце концов, я хочу помочь команде побеждать. Я рад быть распасовщиком и всегда останусь им. Но я хотел бы быть более настойчивым — необязательно эгоистичным — в плане реализации моментов.
Бывают случаи, когда я получаю шайбу в выгодной позиции и думаю о том, как провести розыгрыш. Хотя мне следовало бы думать о том, как бросить по воротам. Когда это происходит, моя игра достигает своего пика. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами", — сказал Макдэвид.