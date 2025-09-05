Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.40
П2
3.98
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Макдэвид хочет больше забивать: «Хочу доказать, что 50−60 голов за сезон — не единичный случай. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами»

В сезоне-2022/23 капитан «Эдмонтона» установил личный рекорд, забросив 64 шайбы в 82 матчах в регулярном чемпионате НХЛ. Тогда он впервые пересек и отметку 50 голов за сезон.

В двух следующих регулярках он суммарно забил меньше — 58 шайб в 143 играх при 174 результативных передачах.

"Я хочу доказать, что 50−60 голов за сезон — не единичный случай. У меня был сезон с 50 голами, был со 100 ассистами (2023/24 — Спортс). Голы мне нравятся чуточку больше.

В конце концов, я хочу помочь команде побеждать. Я рад быть распасовщиком и всегда останусь им. Но я хотел бы быть более настойчивым — необязательно эгоистичным — в плане реализации моментов.

Бывают случаи, когда я получаю шайбу в выгодной позиции и думаю о том, как провести розыгрыш. Хотя мне следовало бы думать о том, как бросить по воротам. Когда это происходит, моя игра достигает своего пика. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами", — сказал Макдэвид.