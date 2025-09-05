Рокко Грималди о СКА: «В Америке у клуба есть репутация, его очень уважают. Я общался с 4−5 игроками, никто из них не играл за СКА. И все говорили: “Это лучшая команда”

Забавно то, что, когда я спрашивал их мнение о лиге, они всегда в ответ интересовались: «А в какую команду думаешь поехать?» Я говорил: «СКА». И каждый из них отвечал: «Это лучшая команда». И при этом ни один из них здесь не играл, но консенсус был именно таким: все говорили, что это лучший вариант.