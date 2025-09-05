Локтионов об игре СКА при Ларионове: «Система такая же, как в “Спартаке”. Короткие передачи, открываться друг под друга, держать шайбу. Все в порядке у нас»

— Да нет, у нас в принципе всегда идет одно и то же. Когда зал, когда игровые упражнения. Отдельные тренировки немножко другие, но в целом все так же. И система игры у Игоря Николаевича такая же, в какую я в предыдущие сезоны играл в «Спартаке», — короткие передачи, открываться друг под друга, держать шайбу, не отбрасываться.