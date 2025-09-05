Ричмонд
Егор Соколов о КХЛ: «Условия и отношение к тебе в разы лучше, чем в АХЛ. Многие иностранцы гражданство с удовольствием получают. Некоторые вообще насовсем остаться хотят»

— Когда вы встречали Бобби Нарделлу, сказали, что здесь сильно лучше, чем в АХЛ.

— Да, так и есть. Не зря говорят, что КХЛ — вторая сильнейшая лига после НХЛ. Здесь условия и отношение к тебе в разы лучше, чем в АХЛ. Я ему сразу сказал, чтобы привыкал, что к нему будут лучше относиться, чем там. Все поездки — сильно лучше. Не то, что в АХЛ — по восемь часов в автобусе. Это каждый раз это тяжело для тела.

Карьера одна, и такие детали сказываются сильно. Пока что ему все нравится, он побывал в прошлом году в Европе, говорит, что здесь ему все равно нравится больше.

Знаю многих ребят, которые играли в АХЛ, мы там с ними пересекались, а сейчас в КХЛ играют. Например, Колби Уильямс в ЦСКА играет. Ему здесь очень нравится, и он не собирается никуда уезжать. Если у него есть возможность играть здесь до конца карьеры, он будет играть здесь.

Заметил тенденцию, что многие иностранцы и гражданство с удовольствием получают. Знаю истории, что некоторые вообще насовсем остаться хотят. И я этому нисколько не удивлен, — сказал лучший российский бомбардир в истории АХЛ, в межсезонье ставший игроком «Торпедо».