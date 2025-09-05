Радулов о том, побьет ли Мэттьюс рекорд Овечкина: «Исключать нельзя. В первом сезоне НХЛ Александр забил 52 гола, и никто даже не заикался, что он пойдет за рекордом Гретцки»

Все равно не было такого чувства, что он пойдет аж за рекордом Гретцки. Я это помню, сам в те годы играл в Северной Америке. Никто даже не заикался и не смотрел в ту сторону, что Саня хотя бы приблизится к Уэйну. Такого вообще не было, об этом никто даже не говорил.